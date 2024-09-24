Депутаты Госдумы выступили за ограничение количества потребкредитов у граждан Общество

Согласно данным, озвученным Минтрудом, в России около 13 млн человек выплачивают одновременно минимум три потребительских кредита. Депутаты Госдумы выступили с позицией, что число потребкредитов на одного россиянина пора ограничить.

Депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал телеканалу "360", что в приведённых данных по закредитованности россиян нельзя также забывать об ипотеке и автокредитах. По его словам, люди с повышенной кредитной нагрузкой в итоге пытаются найти способ обнулить долги.

"Появляется куча аферистов, которые занимаются, опять же, за деньги, освобождением от долгов граждан, появляются микрофинансовые организации, которые таким закредитованным людям вообще не отказывают, вгоняя их в еще большую кабалу. В итоге люди просто теряют свое имущество — попадают или на коллекторов, или на судебных приставов», — подчеркнул Колунов.

Он обратил внимание на необходимость отрегулировать этот момент на законодательном уровне.

"Пора ограничить число потребительских кредитов, которое можно взять одновременно, хотя бы двумя. Это ограничение должно распространиться и на банки, и на микрофинансы", — сказал депутат.

Напомним, 1 января вступил в силу закон, согласно которому российские банки и микрофинансовые организации обязали предупреждать заёмщиков о критичном росте долгов.