Здания Волго-Вятского филиала МТУСИ в Нижнем Новгороде отремонтируют за 115 млн рублей

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Здание Волго-Вятского филиала Ордена Трудового Красного Знамени Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) на улице Студенческой,13 Нижнем Новгороде отремонтируют за 115 млн рублей. Об этом сообщает RosTender.info.
Общая площадь четырехэтажного здания филиала с чердаком и подвалом составляет 2020 кв. метров.
Подрядчику предстоит, в частности, отремонтировать фасады здания вуза, установить в нем средства связи, передачи данных, контрольно-пропускную систему и систему пожарной автоматики, оповещения и удаленного мониторинга за зданием.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 октября.
Напомним, ремонт нового корпусу ПИМУ завершается в Нижнем Новгороде.
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