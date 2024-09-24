Здания Волго-Вятского филиала МТУСИ в Нижнем Новгороде отремонтируют за 115 млн рублей Общество

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Здание Волго-Вятского филиала Ордена Трудового Красного Знамени Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) на улице Студенческой,13 Нижнем Новгороде отремонтируют за 115 млн рублей. Об этом сообщает RosTender.info.

Общая площадь четырехэтажного здания филиала с чердаком и подвалом составляет 2020 кв. метров.

Подрядчику предстоит, в частности, отремонтировать фасады здания вуза, установить в нем средства связи, передачи данных, контрольно-пропускную систему и систему пожарной автоматики, оповещения и удаленного мониторинга за зданием.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 октября.

Напомним, ремонт нового корпусу ПИМУ завершается в Нижнем Новгороде.