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Спорт

"Торпедо" вырвало победу у "Адмирала" во Владивостоке

26 сентября 2024 15:30  [94] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" находится в своём самом дальнем выезде: второй точкой маршрута стал Владивосток, где нижегородцы сразились с местным "Адмиралом". Игра предстояла непростая: нижегородцы только накануне вечером приземлились на Дальнем Востоке, а уже сегодня в 12:30 по Москве нужно было выходить на лёд.

В первом периоде команда начали активно прессинговать друг друга, нанося броски по воротам соперников. И не смотря на три меньшинства, удачливее оказались хозяева - на перерыв команды ушли со счётом 1:0. В начале второго периода подопечные Леонида Тамбиева упрочили свои позиции, забив в ворота Ивана Кульбакова второй гол.

Но "бело-синие" даже не думали падать духом, а нападающий Кирилл Воронин за 4 минуты оформил в ворота своей бывшей команды дубль.

Третью двадцатиминутку команды начали со счётом 2:2, и каждая хотела переломить матч в свою пользу. И вроде бы это удаётся "Торпедо": Максим Летунов отправил в ворота приморцев шайбу, но после запрошенного тренером чёрно-жёлтых видеопросмотра её не засчитали по причине блокировки вратаря.

Нижегородцы с ещё большим рвением включились в игру, и защитник Дмитрий Бреус восстановил справедливость, вернув счёт на 3:2 в нашу пользу, а за пять минут до окончания матча Никита Артамонов ещё больше упрочил позиции нашей команды, и как итог - 4:2 на табло.

Напомним, два дня назад нижегородцы играли в Мытищах, где прервали серию поражений и победили "Куньлунь Ред Стар" также со счётом 4:2.

Далее автозаводцам предстоят игры в Хабаровске с "Амуром" (28 сентября) и в Астане с "Барысом" (30 сентября).

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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