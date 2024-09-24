Нижегородские производители беспилотных авиационных систем смогут получить налоговые льготы Экономика

Малый и средний бизнес, развивающий производство беспилотников, сможет рассчитывать на предоставление налоговых льгот.

На заседании Заксобрания Нижегородской области 26 сентября депутаты поддержали изменения в закон "Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения". Документ, предусматривающий снижение налоговых ставок для производителей беспилотных авиационных систем, подготовленный министерством промышленности, торговли и предпринимательства области, принят в двух чтениях.

С 1 января 2025 года налоговые ставки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих "упрощенку" и работающих в ключевых направлениях производства беспилотных авиационных систем, будут снижены с 6% до 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15% до 5%, если объектом являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Чтобы воспользоваться пониженной ставкой, предприятие должно получать не менее 50% своих доходов от деятельности, связанной с беспилотниками, а уровень зарплат должен быть не ниже среднемесячной по региону.

"Депутаты поддерживают предоставление налоговых льгот малому и среднему бизнесу, развивающему перспективные высокотехнологичные направления. Беспилотники применяются в промышленности, сельском хозяйстве, экологии, при ликвидации лесных пожаров, в строительстве, логистике, городском управлении. Помогают решать важнейшие задачи в зоне специальной военной операции. О важности развития беспилотной авиации неоднократно говорил Президент РФ Владимир Путин", - подчеркнул председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что допдоходы нижегородского бюджета направят на решение социальных задач.