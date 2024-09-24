Здание детсада в Большой Ельне под Нижним Новгородом достроят до конца года

Здание детсада в селе Большая Ельня в Кстовском районе Нижегородской области планируется достроить в ноябре 2024 года. Об этом сообщили представители министерства образования региона, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети Вконтакте.
Нижегородка поинтересовалась у главы региона Глеба Никитина о сроках завершения строительства здания детского сада в Большой Ельне.
Представители нижегородского Минобразования ответили, что получение заключения об окончании строительства детсада планируется в ноябре.
"Затем начинается процедура получения лицензии, поэтому прием детей в дошкольное учреждение начнется, ориентировочно, в январе 2025 года", - пояснили в ведомстве.
Напомним, школу на 1225 мест в деревне Крутой в Кстовском районе построят в 2027 году. Также ранее сообщалось, что завершилось проектирование здания детсада в деревне Крутой.
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