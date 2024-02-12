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Общество

Строительство школы лидерского уровня начнется в Нижегородской области в 2024 году

29 февраля 2024 17:58  [68] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Строительство образовательной школы лидерского уровня начнется в Нижегородской области в 2024 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.

По его словам, всего в России до 2030 года планируется открыть 12 подобных образовательных учреждений.

"Наше школьное образование всегда славилось новаторами, уникальными авторскими методиками. Именно таким учительским командам предстоит принять участие в создании перспективных школ. Строительство первых школ лидерского уровня начнем уже в этом году в Нижегородской, Рязанской, Псковской, Белгородской и Новгородской областях", - рассказал глава государства.

Президент также добавил, что в дальнейшем такие образовательные центры появятся во всех федеральных округах: на Дальнем Востоке, в Сибири и на Донбассе.

Напомним, правительство Нижегородской области выделило участок по строительству школы для одаренных детей им. Е.А. Негина на Бору. Учреждение будет рассчитано на 800 детей.

Ранее сообщалось, что на строительство этой школы в Нижегородской области в 2024-2025 годах в общей сложности будет направлено 4 млрд рублей.

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Теги:
Образование Школы
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