Нижний Новгород вошел в топ-5 городов по доле дореволюцинной застройки Общество

Нижний Новгород занял четвертое место среди городов-миллионников по доле сохранившихся домов дореволюционной постройки. Об этом сообщает "РБК Недвижимость".

Доля домов, построенных до 1917 года в Нижнем Новгороде, достигает 9% общего числа жилых построек в городе.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, где почти 30% от всех зданий города составляют дореволюционные дома. Второе место с долей дореволюционных построек в 28% занимает Ростов-на-Дону, а на третьем месте - Самара, где 14% домов возведено до революции. На пятом месте оказался Волгоград, где начитывается 7% домов, построенных до 1917 года.

По доле жилья, построенного в советский период (довоенный и послевоенный) Нижний Новгород и Новосибирск разделили четвертое место(77%), опередив Уфу (76%).

Наибольшая доля построек советского периода приходится на Пермь - 82%. Второе место с показателем 79% разделили Екатеринбург и Омск. Замыкает тройку лидеров Москва, где доля построек советского времени зафиксирована на отметке 78%.

Напомним, Нижний Новгород занял первое место по разнице цен на новостройки и вторичку.