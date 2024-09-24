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Бизнес

Экономическая выгода участников нацпроекта "Производительность труда" составила 8,5 млн рублей

27 сентября 2024 15:36  [112] Бизнес

Экономический эффект для каждого из нижегородских предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" составил в среднем 8,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, начиная с 2019 года участниками нацпроекта стали 263 компании Нижегородской области. Бережливые технологии на предприятиях помогали внедрять сотрудники ФЦК (Федерального центра компетенций) и эксперты РЦК, которые помогли улучшить производственные показатели 143 организациям. Специалисты РЦК обучили более 3600 сотрудников предприятий.

На сегодняшний день наибольший экономический эффект получили такие компании, как ООО "Автомаш", ООО "Заснеженная Русь", ООО "Импульс", ООО "СССР", ООО "ТМК оптторг"

По словам директора по развитию ООО "Автомаш" Романа Смольянинова, благодаря помощи экспертов РЦК предприятие смогло значительно снизить издержки по себестоимости изготовления автофургонов и получило огромную экономию на обучении персонала . За полгода работы эксперты РЦК составили карту текущего состояния, специальные диаграммы, организовали проектный офис, обучили инструкторов по бережливому производству, перебалансировали технологические процессы, стандартизировали рабочие места и операции.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес".  Нацпроект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Нижегородской области за 8 месяцев составил 104,1%

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Теги:
Мой бизнес Нацпроект Производительность труда
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