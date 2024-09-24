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Индекс промышленного производства в Нижегородской области за 8 месяцев составил 104,1%

26 сентября 2024 17:33  [53]

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Индекс промышленного производства в Нижегородской области за январь-август 2024 года составил 104,1%.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, стабильный рост стал возможен благодаря инструментам господдержки нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда" и "Международная кооперация и экспорт".

Самый значительный рост фиксировался в наиболее быстроразвивающихся импортозамещающих сферах. Особенно активно развиваются такие направления, как производство компьютеров, электронных и оптических изделий. В этой сфере рост составил 33,3 процентных пункта (п.п.). В сфере производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – около 28% п.п. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 27,6% п.п.

На 18,6 п.п. выросло производство резиновых и пластмассовых изделий, в категории "Производство химических веществ и химических продуктов" рост составил 11,4 п.п., "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели" – 8,8 п.п., "Производство лекарственных средств и материалов" - 4,7 п.п., "Производство одежды" – 4 п.п., "Производство мебели" – 3,8 п.п., "Производство бумаги и бумажных изделий" – 2 п.п.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что более 150 нижегородских компаний станут участниками проекта "Производительность труда" с 2025 года.

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Теги:
МСП Нацпроект Производительность труда
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