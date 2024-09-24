Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
27 сентября 2024 15:16  [118] Заседание совета руководителей таможенных служб СНГ прошло в Нижнем Новгороде
26 сентября 2024 17:16  [461] Евгений Семенов: "Армия и различные силовые структуры всегда были кадровыми донорами гражданской власти"
26 сентября 2024 16:47  [422] Роман Пермяков: "Тренд интеграции ветеранов СВО в систему госвласти набирает силу по всей стране"
26 сентября 2024 16:35  [346] Андрей Самсонов: "Программа "Время героев" стала важным проектом по обновлению управленческой элиты"
26 сентября 2024 16:30  [450] Участник программы "Время героев" стал председателем Думы Нижнего Новгорода
25 сентября 2024 19:24  [539] Единый стандарт работы молодежных палат разрабатывают в Нижегородской области
25 сентября 2024 12:50  [588] Председателем Гордумы Нижнего Новгорода назначен ветеран СВО Евгений Чинцов
25 сентября 2024 10:59  [435] Валентина Матвиенко снова избрана председателем верхней палаты парламента
25 сентября 2024 07:12  [540] Депутатское объединение "Единой России" выдвинуло кандидатуру Евгения Чинцова на пост спикера Гордумы
24 сентября 2024 18:40  [493] Глеб Никитин: "Мы будем усиливать поддержку наших экспортеров"
Политика

Заседание совета руководителей таможенных служб СНГ прошло в Нижнем Новгороде

27 сентября 2024 15:16  [118] Политика

Фото: Надежда Черменина

Заседание совета руководителей таможенных служб СНГ и Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Евразийского экономического союза прошло в Нижнем Новгороде, сообщает pravda-nn.ru.

Участники заседания согласовали проект плана мероприятий по реализации второго этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года.

Кроме того, была предложена и одобрена кандидатура руководителя Федеральной таможенной службы РФ Валерия Пикалёва на должность председателя Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ.

Ранее сообщалось, что научное сотрудничество РФ и Белоруссии рассмотрели на форуме вузов в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Таможня экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph