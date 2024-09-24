Заседание совета руководителей таможенных служб СНГ прошло в Нижнем Новгороде Политика

Фото: Надежда Черменина

Заседание совета руководителей таможенных служб СНГ и Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Евразийского экономического союза прошло в Нижнем Новгороде, сообщает pravda-nn.ru.

Участники заседания согласовали проект плана мероприятий по реализации второго этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года.

Кроме того, была предложена и одобрена кандидатура руководителя Федеральной таможенной службы РФ Валерия Пикалёва на должность председателя Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ.

Ранее сообщалось, что научное сотрудничество РФ и Белоруссии рассмотрели на форуме вузов в Нижнем Новгороде.