Заседание совета руководителей таможенных служб СНГ прошло в Нижнем Новгороде

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Заседание совета руководителей таможенных служб СНГ и Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Евразийского экономического союза прошло в Нижнем Новгороде, сообщает pravda-nn.ru.
Участники заседания согласовали проект плана мероприятий по реализации второго этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года.
Кроме того, была предложена и одобрена кандидатура руководителя Федеральной таможенной службы РФ Валерия Пикалёва на должность председателя Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ.
Ранее сообщалось, что научное сотрудничество РФ и Белоруссии рассмотрели на форуме вузов в Нижнем Новгороде.
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