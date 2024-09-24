Преподавателя НГАТУ осудят за взятки от студентов на 900 тысяч рублей

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Старший преподаватель Нижегородского агротехнологического университета предстанет перед судом за взятки от студентов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, с 2019 по 2023 год обвиняемый неоднократно получал от студентов вуза взятки за положительные оценки при сдаче зачета и экзамена. В общей сложности студенты передали преподавателю средства на общую сумму более 900 тысяч рублей.
Противоправные действия старшего преподавателя НГАТУ были выявлены и пресечены сотрудниками полиции.
Уголовное дело направлено в Приокский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.
В отношении взяткодателей уголовные дела выделены в отдельные производства и в настоящее время рассматриваются судом.
Напомним, преподавателя НГАТУ в Нижнем Новгороде, подозреваемого в получении взяток от студентов, поместили под домашний арест.
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