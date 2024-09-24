Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 сентября 2024 19:04  [86] Удостоверения единого образца начали выдавать многодетным семья в Нижегородской области
27 сентября 2024 18:54  [99] Профилактический рейд "Самокат" прошел в Нижнем Новгороде
27 сентября 2024 18:52  [78] Ряд маршрутов общественного транспорта изменится с 30 сентября в Нижнем Новгороде
27 сентября 2024 18:39  [101] Преподавателя НГАТУ осудят за взятки от студентов на 900 тысяч рублей
27 сентября 2024 18:29  [103] Улицу Космическую частично перекроют на Автозаводе до конца октября
27 сентября 2024 18:22  [117] Пешеходные лестницы отремонтировали в Приокском районе по обращениям жителей
27 сентября 2024 17:54  [88] Движение транспорта временно ограничат на пересечении улиц Бурнаковской и Коминтерна
27 сентября 2024 17:32  [140] Более 6 тысяч контейнерных площадок проверили специалисты нижегородской ГЖИ
27 сентября 2024 17:24  [126] Молодые сотрудники АПЗ приняли участие в турнире по пейнтболу
27 сентября 2024 16:56  [152] Благоустройство территории озера Глубинка обсудили на выездном заседании комитета Думы Дзержинска
Общество

Преподавателя НГАТУ осудят за взятки от студентов на 900 тысяч рублей

27 сентября 2024 18:39  [101] Общество

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Старший преподаватель Нижегородского агротехнологического университета предстанет перед судом за взятки от студентов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, с 2019 по 2023 год обвиняемый неоднократно получал от студентов вуза взятки за положительные оценки при сдаче зачета и экзамена. В общей сложности студенты передали преподавателю средства на общую сумму более 900 тысяч рублей.

Противоправные действия старшего преподавателя НГАТУ были выявлены и пресечены сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в Приокский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

В отношении взяткодателей уголовные дела выделены в отдельные производства и в настоящее время рассматриваются судом.

Напомним, преподавателя НГАТУ в Нижнем Новгороде, подозреваемого в получении взяток от студентов, поместили под домашний арест.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки Вузы
Поделиться:
Новости по теме
10 ноября 2023 13:55  [1523] Уголовное дело о взятках на директора депстроя Илью Гора направлено в суд
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph