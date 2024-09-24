Движение на улице Космической перекроют на месяц из-за ремонта трамвайных путей

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В Нижнем Новгороде будет временно приостановлено движение транспорта на пересечении трамвайных путей и улицы Космической. Об этом предупредили в горадминистрации.
Ограничения будут действовать с 28 сентября до 20 октября в связи с проведение работ по реконструкции трамвайных путей.
В это время автобусы А-75 и Т-87 будут двигаться по изменённым маршрутам: по улицам Мончегорской, Орбели, Минеева в оба направления.
Напомним, что в Нижегородском и Канавинском районах областного центра днём 28 сентября в связи с закрытием мотосезона будет ограничено движение транспорта.
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