Движение на улице Космической перекроют на месяц из-за ремонта трамвайных путей Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде будет временно приостановлено движение транспорта на пересечении трамвайных путей и улицы Космической. Об этом предупредили в горадминистрации.



Ограничения будут действовать с 28 сентября до 20 октября в связи с проведение работ по реконструкции трамвайных путей.

В это время автобусы А-75 и Т-87 будут двигаться по изменённым маршрутам: по улицам Мончегорской, Орбели, Минеева в оба направления.

Напомним, что в Нижегородском и Канавинском районах областного центра днём 28 сентября в связи с закрытием мотосезона будет ограничено движение транспорта.