Мосты и улицы Нижнего Новгорода перекроют 28 сентября для закрытия мотосезона Общество

В Нижегородском и Канавинском районах областного центра днём 28 сентября будет отграничено движение. Как пояснили в Госавтоинспекции, это связано с закрытием мотосезона.

Согласно информации, с 13:00 до 14:00 будут перекрыты дороги по маршруту следования мотоколонны.

В частности, для проезда перекроют площадь Ленина, улицы Советскую, Малую Ямскую, Горького и Самаркандскую, Канавинский мост и Метромост, Похвалинский съезд, а также въезд у входа №1 на стадионе "Нижний Новгород".

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут перемещаться на спецстоянку.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде с 27 сентября до 11 октября частично ограничено движение транспорта по улице Советской между домами № 14 и 3.