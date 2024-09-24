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Общество

Мосты и улицы Нижнего Новгорода перекроют 28 сентября для закрытия мотосезона

28 сентября 2024 09:44  [142] Общество

В Нижегородском и Канавинском районах областного центра днём 28 сентября будет отграничено движение. Как пояснили в Госавтоинспекции, это связано с закрытием мотосезона.

Согласно информации, с 13:00 до 14:00 будут перекрыты дороги по маршруту следования мотоколонны.

В частности, для проезда перекроют площадь Ленина, улицы Советскую, Малую Ямскую, Горького и Самаркандскую, Канавинский мост и Метромост, Похвалинский съезд, а также въезд у входа №1 на стадионе "Нижний Новгород".

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут перемещаться на спецстоянку.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде с 27 сентября до 11 октября частично ограничено движение транспорта по улице Советской между домами № 14 и 3.

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Теги:
движение Мотоспорт Транспорт
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