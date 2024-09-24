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Общество

Движение транспорта полностью перекрыли на улице Советской на два дня

28 сентября 2024 14:54  [77] Общество

Фото: Яндекс. Карты

В Нижнем Новгороде полностью перекрыли участок дороги на улице Советской между домами №14 и №3 . движение здесь прекращено вечером 27 сентября из-за капитального ремонта трубопровода до полного завершения работ. Об этом сообщили в "Теплоэнерго".

Напомним, изначально предполагалось, что перекрытие будет частичным, а работы будут проводиться поэтапно c 27 сентября по 11 октября.

Но когда работы стартовали, оказалось, что необходимо провести неотложные манипуляции на всеём участке тепловой сети, поэтому было приятно решение о полном перекрытии дорожного полотна.

В "Теплоэнерго" подчеркнули, что подрядная организация будет работать круглосуточно, чтобы оперативно завершить ремонтно-восстановительные работы.

Частично движение по участку проезжей части улицы Советской планируется восстановить 28 сентября. Полностью открыть проезд по всем полосам планируется уже к утру понедельника, 30 сентября.

Объехать зону перекрытия можно по прилегающим улицам.

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Теги:
движение Ремонтные работы
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