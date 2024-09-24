Движение транспорта частично ограничат на участке улицы Советской 

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В Нижнем Новгороде с 22:00 27 сентября до 06:00 11 октября частично ограничат движение транспорта по улице Советской между домами №14 и №3.
Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничение связаны с ремонтными работами подземных коммуникаций, которые планируется провести поэтапно.
Так, с 27 сентября до 3 октября будет перекрыто движение двух полос по направлению к Московскому вокзалу. Проезд временно будет организован по оставшимся двум полосам: по одной полосе в каждом направлении.
С 4 по 11 октября перекроют две полосы по направлению к площади Ленина. Проезд также будет временно осуществляться по двум полосам: по одной полосе в каждом направлении.
Автомобилистам рекомендовано заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и придерживаться указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что перекрёсток улиц Белинского и Ошарской полностью открыли для движения.
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