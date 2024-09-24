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Общество

Движение транспорта частично ограничат на участке улицы Советской 

26 сентября 2024 16:05  [8] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 22:00 27 сентября до 06:00 11 октября частично ограничат движение транспорта по улице Советской между домами №14 и №3.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничение связаны с ремонтными работами подземных коммуникаций, которые планируется провести поэтапно.

Так, с 27 сентября до 3 октября будет перекрыто движение двух полос по направлению к Московскому вокзалу. Проезд временно будет организован по  оставшимся двум полосам: по одной полосе в каждом направлении.

С 4 по 11 октября перекроют две полосы по направлению к площади Ленина. Проезд также будет временно осуществляться по двум полосам: по одной полосе в каждом направлении.

Автомобилистам рекомендовано заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и придерживаться указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что перекрёсток улиц Белинского и Ошарской полностью открыли для движения.

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Теги:
движение Ремонтные работы Транспорт
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