Google пообещал решить проблемы с регистрацией новых аккаунтов для россиян Общество

Google сохранит доступность своих бесплатных сервисов для пользователей в России. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщил телеканал "360".

Напомним, накануне сообщалось, что Google ограничил создание новых аккаунтов на территории России. В частности, при попытке зарегистрировать новый аккаунт на российский номер всплывает сообщение об ошибке, в котором указано, что номер нельзя использовать для подтверждения. При этом для ранее созданных аккаунтов подтверждение авторизации через СМС пока работает.

В Google заявили, что в курсе возникших проблем с регистрацией новых учётных записей на российские номера и работают над их решением. Представители компании заверили, что предпримут меры для сохранения доступности бесплатных сервисов для российских пользователей.