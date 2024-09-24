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Общество

Google пообещал решить проблемы с регистрацией новых аккаунтов для россиян

27 сентября 2024 17:41  [46] Общество

Google сохранит доступность своих бесплатных сервисов для пользователей в России. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщил телеканал "360".

Напомним, накануне сообщалось, что Google ограничил создание новых аккаунтов на территории России. В частности, при попытке зарегистрировать новый аккаунт на российский номер всплывает сообщение об ошибке, в котором указано, что номер нельзя использовать для подтверждения. При этом для ранее созданных аккаунтов подтверждение авторизации через СМС пока работает.

В Google заявили, что в курсе возникших проблем с регистрацией новых учётных записей на российские номера и работают над их решением. Представители компании заверили, что предпримут меры для сохранения доступности бесплатных сервисов для российских пользователей.

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Теги:
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