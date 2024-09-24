Рекорд Европы по бегу установили в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Рекорд России и Европы среди женщин в беге на 100 км установили в Нижнем Новгороде на соревнованиях 28 сентября.

Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, спортсменка из Белгородской области Юлия Рыжанкова пробежала дистанцию на Чемпионате России по легкой атлетике за 7:01:17.3.

"Соревнования прошли на Гребном канале, здесь создали комфортные условия для любителей бега. Максимальная дистанция легкоатлетического фестиваля - 100 км: 50 кругов, каждый по 2 километра. Также были дистанции на 50 км, студенческая эстафета, детские забеги на 1000 и 500 метров", - написал губернатор.

Глава региона поздравил всех победителей.

Ранее сообщалось, что Центр управления спортом для работы с профессиональными клубами создадут в Нижегородской области.