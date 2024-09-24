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Происшествия

Мусорный полигон загорелся в Богородском районе

29 сентября 2024 14:58  [81] Происшествия

Мусорный полигон загорелся в Богородском районе 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС.

Согласно информации, сообщение о возгорании объекта около деревни Лазарево поступило в 12:43. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет около 1000 кв. метров.

В ведомстве отметили, что совместная группировка уже приступила к ликвидации данного возгорания.

Ранее сообщалось о возгорании на полигоне ТБО в Городецком районе.

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Теги:
Богородский район Пожар
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