Мусорный полигон загорелся в Богородском районе Происшествия

Мусорный полигон загорелся в Богородском районе 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского МЧС.

Согласно информации, сообщение о возгорании объекта около деревни Лазарево поступило в 12:43. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет около 1000 кв. метров.

В ведомстве отметили, что совместная группировка уже приступила к ликвидации данного возгорания.

Ранее сообщалось о возгорании на полигоне ТБО в Городецком районе.