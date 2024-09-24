Спасатели выполняют отсыпку очага пожара на полигоне ТБО около Богородска Происшествия

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Спасатели выполняют отсыпку очага пожара на полигоне ТБО около Богородска. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"В настоящее время на полигоне ТБО в Богородском муниципальном округе работают силы ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, богородская пожарная охрана, также на месте находится глава Богородского муниципального округа Алексей Коротков и профильные специалисты регионального минэкологии и минлеса. Привлечены необходимые силы и средства для отсыпки очага", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудниками Богородской лесопожарной станции 1 типа ГАУ НО "Нижегородский лесопожарный центр" осуществляется постоянный контроль ситуации, организовано дополнительное устройство противопожарной минерализованной полосы по периметру граничащей с полигоном территорией.

Ранее сообщалось, что мусорный полигон загорелся в Богородском районе.