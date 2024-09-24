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Спасатели выполняют отсыпку очага пожара на полигоне ТБО около Богородска. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
"В настоящее время на полигоне ТБО в Богородском муниципальном округе работают силы ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, богородская пожарная охрана, также на месте находится глава Богородского муниципального округа Алексей Коротков и профильные специалисты регионального минэкологии и минлеса. Привлечены необходимые силы и средства для отсыпки очага", - говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудниками Богородской лесопожарной станции 1 типа ГАУ НО "Нижегородский лесопожарный центр" осуществляется постоянный контроль ситуации, организовано дополнительное устройство противопожарной минерализованной полосы по периметру граничащей с полигоном территорией.
Ранее сообщалось, что мусорный полигон загорелся в Богородском районе.
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