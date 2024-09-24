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Происшествия

Пожарные ликвидировали возгорание на полигоне ТБО в Городецком районе

29 сентября 2024 19:24  [97] Происшествия

Фото: страница Александра Мудрова Вконтакте

Ликвидация последствий возгорания на полигоне ТБО в Городецком районе завершена. Об этом сообщил глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров.

"По состоянию на 17.35 29 сентября ликвидация последствий пожара на полигоне ТБО завершена. Вся тлеющая территория карты засыпана грунтом", - написал Александр Мудров на своей странице в соцсети".

Он также выразил благодарность всем, кто с первого дня происшествия помогал в ликвидации последствий.

"Наблюдение за территорией продолжается", - добавил глава района.

Напомним, что полигон ТБО в Городецком районе загорелся 15 сентября.

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Теги:
Городецкий район Пожар
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