Нижний Новгород занял 33 место в рейтинге городов по уровню зарплат Общество

Нижний Новгород занял 33 место в рейтинге городов России по уровню зарплат, составленного аналитиками РИА Новости.

Согласно информации, рейтинг основывается на количестве фиксированных потребительских наборов, которые можно купить в конкретном городе на среднюю зарплату.

При подсчёте средних зарплат эксперты использовали данные муниципальной статистики за первое полугодие 2024 года по средним и крупным предприятиям, а данные по стоимости фиксированного потребительского набора брали из базы Росстата по регионам.

Так, в Нижнем Новгороде соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительного набора составляет 3,64. К слову, в прошлом году показатель составлял 3,16

Среднемесячная чистая зарплата в столице Приволжья в январе-июне текущего года составила 75,3 тысячи рублей, что на 21,4% больше показателей аналогичного периода 2023 года.

Лидером рейтинга снова стал Новый Уренгой со среднемесячной чистой зарплатой в 156,3 тысячи рублей, а соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительного набора составило 6,25. Далее идут Салехард (142,8 тысячи рублей; 5,71) и Москва (160,3 тысячи рублей; 5,12).

Последнее, 100 место, занял Нальчик со средней чистой зарплатой в 44,7 тысячи рублей, а соотношение составило 2,2. Также в аутсайдерах Грозный (44,7 тысячи рублей; 2,27) и Элиста (44,3 тысячи рублей; 2,3).