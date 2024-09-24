Глеб Никитин: "День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией важен для всех жителей страны" Общество

30 сентября отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Значимость этой даты отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией важен для всех жителей страны. В основе исторического события лежит воля миллионов людей, принявших решение быть вместе с Россией. Нас объединяет история, язык, культура и традиции, заложенные многими поколениями предков. В новых регионах живет очень много талантливых, патриотичных, отважных людей, готовых отстаивать свои интересы", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что Нижегородская область ведет активную работу по поддержке новых территорий.

"Нас связывают очень тесные отношения с Харцызском – одним из административных центров ДНР. Вместе с его руководством и жителями за последние годы была проделана большая работа по обновлению городской среды, коммунальной и социальной инфраструктуры. Но, конечно, география такого взаимодействия гораздо шире. Сотрудничество с новыми регионами обязательно будет развиваться", - добавил Глеб Никитин.