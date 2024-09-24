Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 сентября 2024 10:15  [1] Глеб Никитин: "День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией важен для всех жителей страны"
30 сентября 2024 09:32  [91] Октябрь в Нижегородской области стартует с сухой и очень тёплой погоды
30 сентября 2024 08:19  [142] Сбер повысил до 20% годовых максимальную ставку по краткосрочным вкладам
30 сентября 2024 07:59  [170] Нижний Новгород занял 33 место в рейтинге городов по уровню зарплат
30 сентября 2024 07:43  [155] День здорового сердца прошёл в парке "Швейцария"
30 сентября 2024 07:25  [160] Масштабная проверка систем оповещения населения пройдёт в России 2 октября
29 сентября 2024 15:41  [129] Туры из России в Белоруссию приравняют к внутреннему туризму
29 сентября 2024 13:26  [361] Нижний Новгород вошел в ТОП-5 лидеров климатической повестки городов РФ
29 сентября 2024 10:18  [431] Нижегородцев приглашают принять участие в творческом конкурсе "По праву памяти", посвященном участникам СВО
29 сентября 2024 09:15  [395] Глеб Никитин: "Машиностроение – особая отрасль для Нижегородской области"
Общество

Глеб Никитин: "День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией важен для всех жителей страны"

30 сентября 2024 10:15  [1] Общество

30 сентября отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Значимость этой даты отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией важен для всех жителей страны. В основе исторического события лежит воля миллионов людей, принявших решение быть вместе с Россией. Нас объединяет история, язык, культура и традиции, заложенные многими поколениями предков. В новых регионах живет очень много талантливых, патриотичных, отважных людей, готовых отстаивать свои интересы", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что Нижегородская область ведет активную работу по поддержке новых территорий.

"Нас связывают очень тесные отношения с Харцызском – одним из административных центров ДНР. Вместе с его руководством и жителями за последние годы была проделана большая работа по обновлению городской среды, коммунальной и социальной инфраструктуры. Но, конечно, география такого взаимодействия гораздо шире. Сотрудничество с новыми регионами обязательно будет развиваться", - добавил Глеб Никитин.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин ДНР ЛНР
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph