Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
30 сентября 2024 12:54  [103] Госдума рассмотрит законопроект о зарплате медиков не ниже 2,5 или четырех МРОТ
30 сентября 2024 10:25  [176] Троян с имитацией сообщений от банков атакует россиян 
30 сентября 2024 09:54  [173] Процент новых авто в структуре выданных автокредитов в августе составила 80,7%
27 сентября 2024 14:02  [582] Инфляция в Нижегородской области снизилась впервые за полгода
27 сентября 2024 13:46  [534] Госдума планирует вновь ужесточить ответственность для коллекторов
27 сентября 2024 12:28  [552] Ситуация на топливном рынке в РФ остается стабильной
27 сентября 2024 08:50  [528] Средний размер лимита по кредиткам в августе составил чуть более 105 тыс. рублей
26 сентября 2024 18:48  [683] Нижегородские производители беспилотных авиационных систем смогут получить налоговые льготы
26 сентября 2024 12:10  [543] ФАС проверит обоснованность цен на молоко 
25 сентября 2024 18:55  [556] Нижегородские ученые смогут получить грант в 20 млн рублей на проекты в малотоннажной химии
Экономика

Госдума рассмотрит законопроект о зарплате медиков не ниже 2,5 или четырех МРОТ

30 сентября 2024 12:54  [103] Экономика

Госдума рассмотрит законопроект фракции ЛДПР о зарплате при работе на полную ставку младшего и среднего медперсонала не ниже 2,5 МРОТ, а медработников с высшим образованием - не ниже четырех МРОТ, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что для медработника должна быть установлена достойная заработная плата.

Документом также предусмотрено, что выплачиваемая медицинским работникам зарплата не может быть уменьшена, а условия оплаты их труда ухудшены в связи с принятием данного закона.

Авторы законопроекта полагают, что если он будет принят, то он позволит восстановить престиж и востребованность профессии медицинского работника и снизить социальное неравенство в стране.

Ранее сообщалось, что удвоить МРОТ до 30 тысяч рублей с января 2025 года предложили в Госдуме.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госдума Зарплата МРОТ
Поделиться:
Новости по теме
29 августа 2024 12:07  [697] Увеличение МРОТ вдвое к 2030 году будет включен в нацпроект "Кадры"
29 августа 2024 07:53  [710] Реальные зарплаты по итогам первого полугодия выросли на 9,4%
27 августа 2024 09:52  [831] Удвоить МРОТ до 30 тысяч рублей с января 2025 года предложили в Госдуме
17 июня 2024 18:22  [988] Правительство РФ установило размер прожиточного минимума на 2025 год
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph