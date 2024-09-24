Госдума рассмотрит законопроект о зарплате медиков не ниже 2,5 или четырех МРОТ

Госдума рассмотрит законопроект фракции ЛДПР о зарплате при работе на полную ставку младшего и среднего медперсонала не ниже 2,5 МРОТ, а медработников с высшим образованием - не ниже четырех МРОТ, сообщает РИА Новости.
В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что для медработника должна быть установлена достойная заработная плата.
Документом также предусмотрено, что выплачиваемая медицинским работникам зарплата не может быть уменьшена, а условия оплаты их труда ухудшены в связи с принятием данного закона.
Авторы законопроекта полагают, что если он будет принят, то он позволит восстановить престиж и востребованность профессии медицинского работника и снизить социальное неравенство в стране.
Ранее сообщалось, что удвоить МРОТ до 30 тысяч рублей с января 2025 года предложили в Госдуме.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+