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Общество

Правительство РФ установило размер прожиточного минимума на 2025 год

17 июня 2024 18:22  [106] Общество

Размер прожиточного минимума на 2025 год будет увеличен. 

Как сообщает РИА Новости, такое решение озвучил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Правительство увеличило размер прожиточного минимума в России на следующий год. Теперь он будет определяться исходя из медианного дохода", - сказал Михаил Мишустин.

Согласно сообщению, в целом по стране размер прожиточного минимума составит 17 733 рубля на человека, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, для пенсионеров — 15 250 рублей.

Прожиточный минимум используют для оценки нуждаемости граждан при оказании государственной поддержки. К этому показателю привязаны многие виды льгот и пособий,  в том числе такие, как выплаты нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что к медианной зарплате будет привязан минимальный размер оплаты труда. В 2025 году МРОТ составит от нее 48% или 22 тысячи рублей. Затем соотношение будет увеличиваться, чтобы к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что с января 2024 года в Нижегородской области увеличился прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. 

Также сообщалось, что прожиточный минимум в России увеличат почти на 15% в 2025 году.

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Теги:
Деньги МРОТ Прожиточный минимум
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