Правительство РФ установило размер прожиточного минимума на 2025 год Общество

Размер прожиточного минимума на 2025 год будет увеличен.

Как сообщает РИА Новости, такое решение озвучил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Правительство увеличило размер прожиточного минимума в России на следующий год. Теперь он будет определяться исходя из медианного дохода", - сказал Михаил Мишустин.

Согласно сообщению, в целом по стране размер прожиточного минимума составит 17 733 рубля на человека, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, для пенсионеров — 15 250 рублей.

Прожиточный минимум используют для оценки нуждаемости граждан при оказании государственной поддержки. К этому показателю привязаны многие виды льгот и пособий, в том числе такие, как выплаты нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что к медианной зарплате будет привязан минимальный размер оплаты труда. В 2025 году МРОТ составит от нее 48% или 22 тысячи рублей. Затем соотношение будет увеличиваться, чтобы к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что с января 2024 года в Нижегородской области увеличился прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий.

Также сообщалось, что прожиточный минимум в России увеличат почти на 15% в 2025 году.