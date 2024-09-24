Экс-замгубернатора Андрей Бетин возглавил АНО "Нижегородское землячество" Политика

Бывший заместитель губернатора Андрей Бетин назначен гендиректором автономной некоммерческой организации поддержки социально значимых и культурных проектов "Нижегородское землячество". Об этом сообщается в выписке на сайте ЕГРЮЛ.

Организация была создана 23 сентября 2024 года. Учредителем АНО "Нижегородское землячество" является управделами правительства Нижегородской области.

Автономная некоммерческая организация располагается в корпусе №14 Нижегородского кремля.

"Основным видом деятельности организации станет изучение общественного мнения, а дополнительными, в частности, издание книг", - говорится в сообщении.

Отметим, что в июле на создание организации из регионального бюджета выделили 10 млн рублей.

Напомним, Андрей Бетин был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина в январе 2024 года, а в феврале он был назначен замгендиректора АНО "Россия - страна возможностей". С 2018 года по 2023 годы Андрей Бетин занимал пост заместителя губернатора Нижегородской области.