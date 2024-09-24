Ярмарка НХП "Секреты мастеров" откроется в Нижнем Новгороде в октябре Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Ярмарка "Секреты мастеров-2024" откроется в Нижнем Новгороде 26 октября. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии.

Ярмарка будет проходить в сквере на площади Горького, где разместят 56 торговых павильонов.

"На ярмарке будут представлены изделия мастеров народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства и продукты питания", - говорится в сообщении.

Напомним, бренд нижегородских НХП "Человечно" презентовали в московском ГУМе.