Ярмарка НХП "Секреты мастеров" откроется в Нижнем Новгороде в октябре

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Ярмарка "Секреты мастеров-2024" откроется в Нижнем Новгороде 26 октября. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии.
Ярмарка будет проходить в сквере на площади Горького, где разместят 56 торговых павильонов.
"На ярмарке будут представлены изделия мастеров народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства и продукты питания", - говорится в сообщении.
Напомним, бренд нижегородских НХП "Человечно" презентовали в московском ГУМе.
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