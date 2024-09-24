Число обращений по регистрации права на недвижимость выросло в в нижегородских МФЦ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В нижегородских МФЦ увеличилась доля обращений в Росреестр за регистрацией права на недвижимое имущество.

Более 800 тысяч услуг Росреестра было оказано на базе МФЦ за 9 месяцев 2024 года. Чаще всего жители обращаются с заявлениями на оформление услуги по регистрации права на недвижимое имущество – это более 85% от всех обращений по сравнению с 83% за аналогичный период прошлого года. Предоставление выписки из ЕГРН и постановка на регистрационный учет граждан РФ также остаются наиболее востребованными у нижегородцев. Услуги Росреестра входят в топ-10 самых востребованных среди посетителей нижегородских отделений МФЦ.

"В отделения МФЦ могут обращаться не только физические, но и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Наиболее востребованная услуга для этой категории заявителей – регистрация права собственности. Всего с начала года было получено более 48 тысяч таких обращений.

Для специалистов МФЦ регулярно проводятся обучающие семинары по вопросам повышения уровня качества приема документов на оказание услуг Росреестра. Ежегодно такие семинары проводятся раз в квартал.

"Каждый обучающий семинар посещают около 1,5 тысячи сотрудников отделений многофункциональных центров по всей Нижегородской области. Это способствует повышению уровня качества работы наших специалистов, в том числе при консультациях посетителей. С начала года специалисты МФЦ провели более 41 тысячи консультаций граждан по услугам Росреестра", - сказала руководитель Управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн.

Ранее сообщалось, что регистрация права собственности стала самой популярной услугой в МФЦ.