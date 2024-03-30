Более 800 тысяч услуг оказано в МФЦ Нижегородской области за 3 месяца 2024 года

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Специалисты МФЦ Нижегородской области за первые три месяца текущего года оказали порядка 800 тысяч услуг. Как сообщает пресс-служба правительства региона, самые востребованные услуги среди граждан - это кадастровый учет, регистрация детей на "Госуслугах" и постановка на миграционный учет.
По словам директора Уполномоченного МФЦ Нижегородской области Светланы Мусарской, в настоящее время в центрах можно получить более 1,5 тысячи федеральных, региональных и муниципальных услуг. При этом список услуг постоянно расширяется.
"Одно из последних цифровых нововведений – проект "ГосQR", заключающийся в передаче данных из цифрового профиля гражданина в информационную систему МФЦ. Приятно отметить, что среди 14 пилотных регионов нижегородцы оказались самыми продвинутыми в использовании этого цифрового сервиса. С начала запуска проекта мы сохраняем лидирующую позицию в использовании гражданами сервиса "ГосQR", - отметила Светлана Мусарская.
Для того, что бы воспользоваться сервисом "ГосQR", необходимо иметь приложение "Госуслуги".Чтобы сэкономить время, гражданам рекомендуют записываться на получение услуги заранее. Это можно сделать на портале МФЦ Нижегородской области или позвонив в call-центр по телефону: 8 (831) 422-14-21. Ранее сообщалось, что новый сервис "ГосQR" запущен в МФЦ Нижегородской области.
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