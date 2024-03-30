Более 800 тысяч услуг оказано в МФЦ Нижегородской области за 3 месяца 2024 года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты МФЦ Нижегородской области за первые три месяца текущего года оказали порядка 800 тысяч услуг. Как сообщает пресс-служба правительства региона, самые востребованные услуги среди граждан - это кадастровый учет, регистрация детей на "Госуслугах" и постановка на миграционный учет.

По словам директора Уполномоченного МФЦ Нижегородской области Светланы Мусарской, в настоящее время в центрах можно получить более 1,5 тысячи федеральных, региональных и муниципальных услуг. При этом список услуг постоянно расширяется.

"Одно из последних цифровых нововведений – проект "ГосQR", заключающийся в передаче данных из цифрового профиля гражданина в информационную систему МФЦ. Приятно отметить, что среди 14 пилотных регионов нижегородцы оказались самыми продвинутыми в использовании этого цифрового сервиса. С начала запуска проекта мы сохраняем лидирующую позицию в использовании гражданами сервиса "ГосQR", - отметила Светлана Мусарская.

Для того, что бы воспользоваться сервисом "ГосQR", необходимо иметь приложение "Госуслуги".