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Экономика

Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"

01 октября 2024 13:29  [153] Экономика

Заксобрание Нижегородской области организовало для журналистов выездное мероприятие в Городецком муниципальном округе, в ходе которого участники посетили предприятия промплощадки "ЗМЗ", завод "ЛИНК" и фабрику "Городецкая роспись". В поездке журналистов сопровождали депутаты областного парламента Александр Тимофеев и Владимир Беспалов.

Подробности читайте в нашем материале.

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе
Один день в Городецком районе

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
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Теги:
Городецкий район Законодательное собрание Промышленность
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Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
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