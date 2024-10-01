Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись" Экономика

Заксобрание Нижегородской области организовало для журналистов выездное мероприятие в Городецком муниципальном округе, в ходе которого участники посетили предприятия промплощадки "ЗМЗ", завод "ЛИНК" и фабрику "Городецкая роспись". В поездке журналистов сопровождали депутаты областного парламента Александр Тимофеев и Владимир Беспалов. Подробности читайте в нашем материале. Фото: НИА "Нижний Новгород"

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