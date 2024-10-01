Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись" Экономика

Заксобрание Нижегородской области организовало для журналистов выездное мероприятие в Городецком муниципальном округе, в ходе которого участники посетили значимые предприятия района. В поездке журналистов сопровождали депутаты областного парламента Александр Тимофеев и Владимир Беспалов.

Индустриальный парк

Первой точкой визита стали Заволжье и предприятия промплощадки ЗМЗ. Экскурсии для журналистов по предприятиям провели гендиректор ПАО "ЗМЗ" Ильнур Сахабиев и директор Заволжского филиала ООО "УАЗ" Альберт Вазьянский.

"Промышленная сторона округа - это настоящий автомобильный кластер. Не секрет, что город Заволжье когда-то создавался для завода. Сегодня здесь, как и раньше, производятся моторы, трансмиссии и другие автокомпоненты", — отметил депутат Заксобрания Александр Тимофеев.

"Заволжский моторный завод" (ЗМЗ) является градообразующим предприятием города, а его история насчитывает уже 66 лет. сейчас завод входит в группу ПАО "Соллерс". На промплощадке ЗМЗ расположены ПАО "ЗМЗ", Заволжский филиал ООО "УАЗ", ООО "Литейный завод "РосАЛит", ООО "СОЛЛЕРС Производство трансмиссий". В общей сложности здесь трудится 2,8 тысячи чел. По итогам 2023 года объём отгрузки предприятий составил порядка 20% всех произведённых товаров и оказанных услуг города Заволжья.

На промплощадке ЗМЗ сейчас производятся современные двигатели внутреннего сгорания от 2,3 до 4,67 л. для автомобилей типа SUV, LCV, автобусов типа ПАЗ, а также запчастей к ним, которые направляются на Ульяновский автомобильный и Павловский автобусный заводы, а также на вторичный рынок; на базе литейного завода "РосАЛит" изготавливают автокомпоненты на основе алюминиевого литья; а на базе "СОЛЛЕРС Производство трансмиссий" - автокомпоненты для механических коробок переключения передач, которые направляются компаниям группы "Соллерс".

В 2018 году промплощадке ЗМЗ присвоен официальный статус "Индустриального парка". Сейчас здесь действуют 23 компании, 8 из которых имеют статус резидентов.

В 2024 году на промплощадке реализован ряд важных инвестпроектов. Так, например, было освоено производство кожухов полуоси переднего моста для автомобилей УАЗ для конвейеров Ульяновского автозавода. ООО "Соллерс" при поддержке Фонда развития промышленности начал производство 6-ти ступенчатой механической коробки переключения передач для автомобилей Соллерс Argo и Соллерс Атлант. В свою очередь Литейный завод "РосАЛит" начал выпуск алюминиевых отливок картеров и их механообработку для этих МКПП.

"Индустриальный парк ЗМЗ - это ключевой актив Группы компаний "Соллерс". Здесь мы реализуем все наши перспективные проекты по направлению трансмиссий. В кратчайшие сроки - менее чем за 8 месяцев - мы начали сборку этих агрегатов: в апреле этого года на предприятии запустили проект по производству трансмиссий для автомобилей "Соллерс", а в июле локализовали все корпусные детали и освоили все три модификации коробок передач, которые применяются на линейке коммерческих автомобилей. Сейчас изучаем компонентную базу и возможности локализации действующей продукции и других агрегатов трансмиссий у нас в Заволжье", - прокомментировал гендиректор ПАО "ЗМЗ" Ильнур Сахабиев.

Производство импортозамещающей продукции для "АвтоВАЗа"

Далее журналистам был представлен завод "ЛИНК". Предприятие занимается производством электрооборудования для автотранспортных средств - а именно жгутов электропроводки для автомобилей Lada Largus. Журналистов провели по производственным площадям завода - от склада приёмки и учебного класса до конвейера сборки готовых жгутов.

Стоит отметить, что завод "ЛИНК" стал правопреемником немецкой Leoni, которая являлась одним из крупнейших производителей автокомпонентов на территории России, изготавливая проводку для концерна Renаult-Nissan. Предприятие остановило производство в Заволжье в марте 2022 года и было заморожено. 28 февраля 2024 года был зарегистрирован переход 100% долей в уставном капитале компании от иностранных учредителей к российскому участнику – Нижегородской компании ООО "Импульс", и в апреле завод снова начал работу.

Буквально за полгода штат сотрудников вырос до 1,2 тысячи человек, и предприятие продолжает вести активный набор персонала. Как рассказал директор завода Павел Зырянов, в планах не только укомплектовать коллектив до показателей 2022 года (2,3 тысячи человек - прим. ред.), но и "разогнаться даже больше".

"Экономика России и её потребности этому благоприятствуют. Это для нас некий вызов, и даже не борьба за рынок - а способ справиться с тем, чего хотят российские предприятия", - отметил руководитель компании.

Причём стать сотрудником завода может стать человек без профильного образования: технологи предприятия разрабатывают производственные инструкции и координируют процесс таким образом, что уже через 1-2 недели обучения новые работники адаптируются и включаются в рабочий процесс.

В этом году предприятие планирует поставить 50 тысяч комплектов жгутов для автомобилей LАDA Largus - именно столько машин рассчитывают произвести на российском автогиганте. Также в настоящее время заволжское предприятие готовится к запуску проектов LADA Granta, LADA Vesta.

Кроме того, как рассказали на заводе, "ЛИНК" будет участвовать в инновационном проекте АО "КАМА" по производству высокотехнологичного и экологичного электромобиля АТОМ, имеющем колоссальную значимость для российской автомобильной отрасли. Поставки жгутов проводов по проекту АТОМ планируются на октябрь 2025 года. Также предприятие нацелено на участие в тендере АО "МАЗ Москвич" в качестве поставщика автомобильной проводки по проекту "Москвич-6".

Народные художественные промыслы Городецкой земли

Финальной точкой путешествия нижегородских журналистов стала фабрика "Городецкая роспись", где они посетили музей и художественные мастерские.

История предприятия началась в 1936 года с небольшой группы талантливых мастеров, которые посвятили себя сохранению и развитию древней традиции Городецкой росписи. Сейчас фабрика входит в реестр субъектов народных художественных промыслов Нижегородской области. В её штате - 20 мастеров, многие из них являются членами Союза художников России. Их работы экспонируются на многочисленных российских и зарубежных выставках, приобретаются музеями, частными галереями и коллекционерами.





В настоящее время на фабрике выпускается более 500 наименований изделий: хлебницы, разделочные доски, кухонные наборы, шкатулки, сундуки, игрушки и многое другое. В 2023 году предприятие получило государственную поддержку по компенсации части затрат на производственные расходы.

Кстати, официальную продукцию "Городецкой росписи" можно приобрести не только в магазине фабрики, но и в интернет-магазине на сайте предприятия. также предприятие зарегистрировалось на Wildberries и расширяет линейку ассортимента и на этой торговой площадке. В большом количестве фабрика отрабатывает и комплексные заказы.

В 2025 году появится музей "Городецкая роспись", который разместится по адресу: Городец, Большой Кировский съезд, д. 25.

В финале выездного мероприятия к журналистам присоединился глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров. Он отметил, что залогом развития любой территории является единство векторов работы всех ветвей власти - и законодательной, и исполнительной.

"Разумеется, мы, администрация, не можем реализовать ни одного проекта без поддержки со стороны депутатского корпуса и нашего местного земского собрания, а также Законодательного собрания Нижегородской области. Большая поддержка, которую нам оказывает депутатский корпус, избранный от нашей территории в региональном парламенте, позволяет нам привлекать дополнительные средства и областного, и федерального бюджета", - подчеркнул Александр Мудров.

Фотоотчёт из поездки можно посмотреть по ссылке.

Фото: НИА "Нижний Новгород"