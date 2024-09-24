Шесть лесных пожаров произошло за неделю в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

За прошедшую неделю на территории лесного фонда Нижегородской области зарегистрировано шесть лесных пожаров на общей площади 6,3 га. Пожары были зарегистрированы на территории Балахнинского, Выксунского, Борского, Краснобаковского районных лесничеств. Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, все возгорания произошли на болотистых участках, в местах произрастания ягод, что может свидетельствовать о причине их возникновения – неосторожном обращении с огнем.

"Работы по тушению пожаров осложнились из-за отсутствия осадков в течение долгого времени, сильного ветра и труднопроходимой местности. Эти факторы потребовали значительной мобилизации сил и средств лесопожарных формирований. Практически во всех случаях тушения потребовалось применение бульдозерной техники", - сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

В ведомстве отметили, что лесопожарные команды подведомственных учреждений регионального Минлесхоза, кроме тушения лесных пожаров на территории лесного фонда региона, привлекались для организации мероприятий по предотвращению распространения огня на других территориях.

"С 27 по 29 сентября удалось предотвратить переход крупного лесного пожара через границу лесного фонда региона на территории Коневского участкового Гороховецкого районного лесничества, а также переход на земли Минлесхоза природного пожара на территории городского округа Арзамас. Общая группировка сил, задействованных в тушении пожаров на сопредельных территориях, составила 21 единицу техники, привлекалось 40 человек из личного состава", - дополнил Роман Воробьев.

Всего с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда зарегистрировано 37 лесных пожаров.

Учитывая чрезвычайно опасную пожароопасную обстановку, Минлесхоз Нижегородской области настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от посещения лесов.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на полигоне ТБО под Богородском сократилась до 8000 кв. метров.