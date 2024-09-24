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Происшествия

Площадь пожара на полигоне ТБО под Богородском сократилась до 8000 кв. метров

30 сентября 2024 10:57  [99] Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Площадь пожара на полигоне твердых бытовых отходов в районе деревни Лазарево в Богородском районе Нижегородской области сократилась до 8000 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным ведомства, группировка совместных сил МЧС и Городецкого района составляет 24 единицы техники. Эксплуатирующая мусорный полигон организация выделила для тушения пожара 16 спецмашин. На площадку завезли около 2000 кубометров грунта.

"Движение по расположенной рядом трассе не затруднено, сформирован посменный график подвоза воды для тушения пожара, принимаются меры по предотвращению распространения огня на прилегающие сельскохозяйственные участки. В течение дня ожидается наращивание сил и техники для ликвидации пожара. Работа по тушению полигона продолжается в круглосуточно", - пояснили в ведомстве.

При отборе проб воздуха сотрудниками ГБУ "Экология региона" по состоянию на 20:00 29 сентября превышения концентраций загрязняющих веществ в Богородске, деревнях Шумилово и Лазарево не обнаружено. В анализе проб, взятых Роспотребнадзором, также не выявлено превышение ПДК загрязняющих веществ. Отбор проб будет продолжен.

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление причин пожара на полигоне ТБО и ликвидацию его последствий.

"Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности, а также соблюдению прав жителей Богородского района", - говорится в сообщении.

Напомним, крупный пожар вспыхнул на полигоне ТБО в Городецком районе в 15 сентября, его последствия были ликвидированы только 29 сентября.

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Теги:
Богородский район Пожар
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