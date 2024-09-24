Ростехнадзор обнаружил дефекты конструкций канатной дороги Нижний Новгород-Бор

Волжско-Окское управление Ростехнадзора обнаружило шесть нарушений обязательных требований при эксплуатации канатной дороги Нижний Новгород-Бор. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным управления, не проведена экспертиза промышленной безопасности канатной дороги после десяти лет эксплуатации объекта.
"Также выявлены дефекты строительных конструкций на станции на Бору", - пояснили в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора.
В отношении ответственных лиц возбуждены административные дела по ст. 9.1 КоАП РФ. (Нарушение требований промышленной безопасности).
Напомним, канатная дорога "Нижний Новгород - Бор" открылась в феврале 2012 года.
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