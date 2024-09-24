Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 сентября 2024 19:06  [47] Шесть лесных пожаров произошло за неделю в Нижегородской области
30 сентября 2024 18:56  [69] Около 62 млн рублей выделят на украшение Нижнего Новгорода к Новому году и Рождеству
30 сентября 2024 18:34  [101] Энергетики Эн+ обменялись в Нижнем Новгороде лучшими практиками по вопросам повышения эффективности обучения персонала
30 сентября 2024 18:28  [139] Ростехнадзор обнаружил дефекты конструкций канатной дороги Нижний Новгород-Бор
30 сентября 2024 18:20  [100] Число обращений по регистрации права на недвижимость выросло в в нижегородских МФЦ
30 сентября 2024 17:51  [126] Ярмарка НХП "Секреты мастеров" откроется в Нижнем Новгороде в октябре
30 сентября 2024 17:00  [166] Суд приговорил обвиняемого в покушении на Захара Прилепина к пожизненному сроку
30 сентября 2024 16:32  [187] Досрочный пуск тепла начался в соцучреждениях Нижнего Новгорода по заявкам их руководителей
30 сентября 2024 16:02  [171] Зона ожидания для маломобильных пассажиров открылась на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде
30 сентября 2024 15:10  [195] Путин подписал указ о призыве на военную службу
Общество

Ростехнадзор обнаружил дефекты конструкций канатной дороги Нижний Новгород-Бор

30 сентября 2024 18:28  [139] Общество

Волжско-Окское управление Ростехнадзора обнаружило шесть нарушений обязательных требований при эксплуатации канатной дороги Нижний Новгород-Бор. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным управления, не проведена экспертиза промышленной безопасности канатной дороги после десяти лет эксплуатации объекта.

"Также выявлены дефекты строительных конструкций на станции на Бору", - пояснили в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора.

В отношении ответственных лиц возбуждены административные дела по ст. 9.1 КоАП РФ. (Нарушение требований промышленной безопасности).

Напомним, канатная дорога "Нижний Новгород - Бор" открылась в феврале 2012 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Канатная дорога Ростехнадзор
Поделиться:
Новости по теме
21 апреля 2022 11:22  [2132] Стоимость проездных на нижегородской канатной дороге изменится с 1 мая
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph