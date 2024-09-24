Возгорание на полигоне ТБО около Богородска локализовано

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Возгорание на полигоне ТБО около Богородска по данным на 17:00 30 сентября локализовано, сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.
Продолжаются работы по полной ликвидации пожара, в которых задействовано 36 единиц техники и более 50 человек. На территорию полигона производится завоз грунта.
ГБУ НО "Экология региона" 30 сентября произвело отбор проб атмосферного воздуха в 3 точках: д.Шумилово, г.Богородск, д. Лазарево. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено. Мониторинг продолжается.
Напомним, что площадь пожара на полигоне ТБО под Богородском сократилась до 8000 кв. метров.
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