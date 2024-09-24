Возгорание на полигоне ТБО около Богородска локализовано Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Возгорание на полигоне ТБО около Богородска по данным на 17:00 30 сентября локализовано, сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Продолжаются работы по полной ликвидации пожара, в которых задействовано 36 единиц техники и более 50 человек. На территорию полигона производится завоз грунта.

ГБУ НО "Экология региона" 30 сентября произвело отбор проб атмосферного воздуха в 3 точках: д.Шумилово, г.Богородск, д. Лазарево. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено. Мониторинг продолжается.

Напомним, что площадь пожара на полигоне ТБО под Богородском сократилась до 8000 кв. метров.