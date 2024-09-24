Памятник семье Кашириных установят в Балахне Культура и отдых

Фото: Telegram-канал АНО "АСИРИС"

Памятник семье Кашириных установят в Балахне в Нижегородской области. Об этом сообщает АНО "АСИРИС".

Монумент появится на улице Карла Маркса. В настоящее время над памятником работают художники Ирина Макарова и Максим Батаев.

По сюжету скульптуры маленький Алёша Пешков, сидя на деревянной лавке, учится читать псалтырь. Позади него стоит и строго наблюдает за внуком дед Василий Каширин. За столиком-подставкой плетёт знаменитое балахнинское кружево бабушка Акулина Ивановна.

Фигуры будут выполнены в натуральную величину: общая высота скульптуры - 170 см, а ширина - 190 см.

Работа "Семья Кашириных" будет установлена в Балахне в рамках реализации туркода.

Известно, что предки писателя Максима Горького по материнской линии – Каширины – были родом из Балахны. В частности, дед писателя Василий Каширин в Балахне имел почетную на Волге должность водолива (старшего рабочего на барке).

Напомним, памятник нижегородскому летчику Валерию Чкалову установят в Москве.