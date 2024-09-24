Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
01 октября 2024 12:24  [130] Памятник семье Кашириных установят в Балахне
01 октября 2024 07:58  [170] Обновлённый Дом культуры открылся в селе Васильевка Сеченовского округа
30 сентября 2024 17:10  [324] К старту сериала "Подростки в космосе" Wink представляет захватывающий трейлер
30 сентября 2024 11:22  [399] Юные певцы отправились из Нижнего Новгорода в Самару на гала-концерт фестиваля "Белый параход"
28 сентября 2024 18:45  [629] Сергей Светлаков пригласил нижегородцев посмотреть комедию "Беляковы в отпуске"
27 сентября 2024 17:11  [545] В сериале по мотивам хита "Москва слезам не верит" снимается Иван Янковский
27 сентября 2024 15:59  [708] Бутик-отель планируется открыть в здании "Гостиницы Ермолаевых" в Канавино
27 сентября 2024 14:58  [740] Праздничный культпоход для нижегородцев серебряного возраста организовали ко Дню пожилого человека
26 сентября 2024 17:10  [566] Wink.ru представляет главные премьеры октября
25 сентября 2024 11:58  [562] Территорию Вознесенского Печерского монастыря включили в ОКН в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Памятник семье Кашириных установят в Балахне

01 октября 2024 12:24  [130] Культура и отдых

Фото: Telegram-канал АНО "АСИРИС"

Памятник семье Кашириных установят в Балахне в Нижегородской области. Об этом сообщает АНО "АСИРИС".

Монумент появится на улице Карла Маркса. В настоящее время над памятником работают художники Ирина Макарова и Максим Батаев.

По сюжету скульптуры маленький Алёша Пешков, сидя на деревянной лавке, учится читать псалтырь. Позади него стоит и строго наблюдает за внуком дед Василий Каширин. За столиком-подставкой плетёт знаменитое балахнинское кружево бабушка Акулина Ивановна.

Фигуры будут выполнены в натуральную величину: общая высота скульптуры - 170 см, а ширина - 190 см.

Работа "Семья Кашириных" будет установлена в Балахне в рамках реализации туркода.

Известно, что предки писателя Максима Горького по материнской линии – Каширины – были родом из Балахны. В частности, дед писателя Василий Каширин в Балахне имел почетную на Волге должность водолива (старшего рабочего на барке).

Напомним, памятник нижегородскому летчику Валерию Чкалову установят в Москве.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахна Памятники
Поделиться:
Новости по теме
30 мая 2024 11:43  [951] Памятник Ленину в Большом Болдине восстановят с помощью 3D-сканера к 2025 году
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph