Памятник Ленину в Большом Болдине восстановят с помощью 3D-сканера к 2025 году Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

Памятник В.И. Ленину в Большом Болдине в Нижегородской области восстановят с помощью 3D-сканера, ориентировочно, в 2025 году. Об этом сообщила на своей странице в соцсети "Вконтакте" глава местного самоуправления Большеболдинского округа региона Алла Морозова.

По ее словам, за 64 года памятник серьезно постарел и обветшал.

"Для сохранения памятника нижегородская компания изготовила с помощью современных технологий (3D-сканер и 3D-принтер) авторскую копию монумента. Старый памятник уходит на длительную и сложную реставрацию, которая займет не менее года", - рассказала Морозова.

Далее с помощью 3D-сканера памятник будет воссоздан заново в копии и восстановлен в бетоне или полимербетоне.

Напомним, новую "Стену памяти", посвященную участникам войны, открыли в Большом Болдине.

СПРАВКА:

Памятник В. И. Ленину был установлен у Дома культуры в 1959 или 1960 году. Затем в конце 1960-х годов его перенесен к Дому Советов. Монумент был изготовлен из песка и цемента, а внутри полый из трех сегментов.