Нижний Новгород и абхазский Сухум стали городами-побратимами Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Нижний Новгород и столица Республики Абхазия Сухум стали городами-побратимами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Приволжья.

При этом партнерские отношения между городами были установлены в 2011 году. Церемония прошла при участии президента Абхазии Аслана Бжании.

"Одновременно с соглашением о побратимстве обсудили дорожную карту из более 60 совместных проектов. Среди предложений - проведение совместного международного социального предпринимательского форума "Территория ритма", открытие филиала нашего лагеря "Хочу стать десантником" на территории Абхазии",- рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Мэр Сухума Беслан Эшба отметил, что новое соглашение сделает сотрудничество между городами ещё более насыщенным.

"Сотрудничество будет развиваться в социальной, культурной и экономической сферах. Это туризм, торговля и привлечение инвесторов. Каждый раз, приезжая в Нижний Новгород, мы заново открываем для себя красоту и величие вашего города",- подчеркнул Эшба.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев также встретился с президентом Республики Абхазия Асланом Бжания и обсудил развитие отношений между странами и городами.

Напомним, Нижегородская область планирует расширять сотрудничество с Белоруссией.