Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Один день в Городецком районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 октября 2024 16:31  [55] Сезон охоты на косулю и бобра открылся в Нижегородской области 1 октября
01 октября 2024 15:30  [2] Нижний Новгород и абхазский Сухум стали городами-побратимами
01 октября 2024 15:05  [134] Старые дома начали сносить в Ленинском районе в рамках проекта КРТ
01 октября 2024 13:53  [153] Нижегородская судоверфь "Р-Флот" подготовила проект пассажирского катамарана
01 октября 2024 13:22  [163] Пятый класс пожарной опасности установлен в лесах Нижнего Новгорода
01 октября 2024 13:15  [187] Мигрантам прекратили выдачу трудовых патентов в Нижегородской области с 1 октября
01 октября 2024 12:42  [174] "Белые хакеры" оценят уязвимость сайта нижегородского правительства
01 октября 2024 11:58  [202] Владимир Путин поручил ввести "период охлаждения" для борьбы с мошенниками
01 октября 2024 11:45  [309] Строительство ФОКа началось на проспекте Кораблестроителей в Сормове
01 октября 2024 11:29  [190] 80 станций для контроля качества воздуха появится в Нижегородской области
Общество

Нижний Новгород и абхазский Сухум стали городами-побратимами

01 октября 2024 15:30  [2] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Нижний Новгород и столица Республики Абхазия Сухум стали городами-побратимами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Приволжья.

При этом партнерские отношения между городами были установлены в 2011 году. Церемония прошла при участии президента Абхазии Аслана Бжании.

"Одновременно с соглашением о побратимстве обсудили дорожную карту из более 60 совместных проектов. Среди предложений - проведение совместного международного социального предпринимательского форума "Территория ритма", открытие филиала нашего лагеря "Хочу стать десантником" на территории Абхазии",- рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Мэр Сухума Беслан Эшба отметил, что новое соглашение сделает сотрудничество между городами ещё более насыщенным.

"Сотрудничество будет развиваться в социальной, культурной и экономической сферах. Это туризм, торговля и привлечение инвесторов. Каждый раз, приезжая в Нижний Новгород, мы заново открываем для себя красоту и величие вашего города",- подчеркнул Эшба.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев также встретился с президентом Республики Абхазия Асланом Бжания и обсудил развитие отношений между странами и городами.

Напомним, Нижегородская область планирует расширять сотрудничество с Белоруссией.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Международное сотрудничество Побратим
Поделиться:
Новости по теме
19 мая 2022 12:49  [2220] Глеб Никитин провёл рабочую встречу с Александром Лукашенко в Минске
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph