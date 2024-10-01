Нижний Новгород и абхазский Сухум стали городами-побратимами

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Нижний Новгород и столица Республики Абхазия Сухум стали городами-побратимами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Приволжья.
При этом партнерские отношения между городами были установлены в 2011 году. Церемония прошла при участии президента Абхазии Аслана Бжании.
"Одновременно с соглашением о побратимстве обсудили дорожную карту из более 60 совместных проектов. Среди предложений - проведение совместного международного социального предпринимательского форума "Территория ритма", открытие филиала нашего лагеря "Хочу стать десантником" на территории Абхазии",- рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Мэр Сухума Беслан Эшба отметил, что новое соглашение сделает сотрудничество между городами ещё более насыщенным.
"Сотрудничество будет развиваться в социальной, культурной и экономической сферах. Это туризм, торговля и привлечение инвесторов. Каждый раз, приезжая в Нижний Новгород, мы заново открываем для себя красоту и величие вашего города",- подчеркнул Эшба.
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев также встретился с президентом Республики Абхазия Асланом Бжания и обсудил развитие отношений между странами и городами.
Напомним, Нижегородская область планирует расширять сотрудничество с Белоруссией.
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