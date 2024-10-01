Нижегородский НОЦ запустил пятый конкурс на разработку технологий

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский НОЦ в сотрудничестве с индустриальным партнером – ГК "Норкем" объявил о приеме заявок на конкурс по разработке инновационных решений в химической отрасли.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, это уже пятый конкурс, который запускает НОЦ с участием индустриальных партнеров, и второй в химической отрасли.

В рамках конкурса научные коллективы могут претендовать на суммы до 16 млн в рублей. Индустриальный партнер конкурса представил два технических задания: на разработку технологического процесса получения высших жирных спиртов и оксида пропилена.

В конкурсе могут принять участие организации - участники Нижегородского НОЦ, которые зарегистрированы на территории региона. В настоящий момент участниками НОЦ являются 64 организации.

Проекты будут оцениваться по основным критериям, таким как актуальность и значимость в плане решения проблем инновационного развития химической отрасли Нижегородской области, квалификация, опыт работы и научные достижения коллектива исполнителей проекта, а также конкурентоспособность проекта и др.

Подать заявку можно д 16 октября. Победителей будет определять конкурсная комиссия после оценки проектов экспертами. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте НОЦ.

Напомним, НОЦ в Нижегородской области признан одним из лидеров, входящих в тройку научно-образовательных центров по итогам деятельности за 2023 год, среди всех созданных НОЦ в России в рамках национального проекта "Наука и Университеты" , который реализуется в стране по инициативе президента РФ Владимира Путина с 2018 года.

Ранее сообщалось, что нижегородский НОЦ начал прием заявок на грантовый конкурс научно-технических проектов.