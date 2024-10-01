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Общество

Более 2 тысяч нижегородцев пополнят ряды вооруженных сил РФ во время осеннего призыва

01 октября 2024 19:24  [67] Общество

Фото: Военный комиссариат Нижегородской области

Осенний призыв начался 1 октября в Нижегородской области. Как сообщает военный комиссариат региона, во время призывной кампании в Вооруженные Силы РФ отправятся более 2 тысяч нижегородцев.

Для прохождения военной службы призывников направят в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории России. Порядка 50% нижегородцев отправятся в воинские части и соединения Московского военного округа. Более 200 нижегородцев этой осенью отправятся для службы в элитных воинских частях: в президентский полк Федеральной службы охраны, в Семеновский и Преображенский полки, в пограничные войска ФСБ России, а также воздушно-десантные войска. Около 300 нижегородцев пройдут службу в войсках Национальной гвардии России, а 15 человек направят в научные роты.

По словам военного комиссара Нижегородской области Сергея Агафонова, военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву, для участия в выполнении задач СВО в новых регионах привлекаться не будут.

Особенностью осенней призывной кампании является возможность обжаловать решение призывной комиссии в досудебном порядке. Подать жалобу можно будет через "Госуслуги" и МФЦ. О явке в военкомат будут оповещать с помощью бумажных повесток в виде заказного письма или лично под расписку. Срок военной службы по призыву не изменился, он составляет 12 месяцев. После завершения службы все военнослужащие по призыву будут уволены в установленные сроки.

Ожидается, что первая отправка призванных на службу граждан состоится 16 октября 2024 года. Призывники будут направляться к местам прохождения военной службы автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом. 

В период осеннего призыва, как и ранее, в военном комиссариате Нижегородской области работает прямая телефонная линия по вопросам призыва граждан на военную службу по телефону (831) 419-79-14. Время приема звонков - с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

Напомним, осенний призыв граждан на военную службу начался в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина. 

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Теги:
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