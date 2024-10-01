Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Один день в Городецком районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 октября 2024 09:30  [30] Евгений Люлин: "Сегодня в современных колледжах и техникумах молодые люди получают востребованные профессии"
02 октября 2024 08:59  [59] Второй в регионе семейный МФЦ открылся в Чкаловске
02 октября 2024 08:38  [94] Отделение восстановительного лечения детей поликлиники ЦГБ Арзамаса капитально отремонтировали
02 октября 2024 08:16  [124] Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке
02 октября 2024 07:54  [121] Ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в октябре в 14 городах и посёлках
02 октября 2024 07:35  [136] Рассылка налоговых уведомлений физлицам началась в Нижегородской области
02 октября 2024 07:06  [133] Глеб Никитин: "Сегодня сложно переоценить роль среднего профессионального образования"
01 октября 2024 19:37  [303] "Теплоэнерго" 1 октября обеспечило теплом более половины школ и детсадов Нижнего Новгорода
01 октября 2024 19:24  [305] Более 2 тысяч нижегородцев пополнят ряды вооруженных сил РФ во время осеннего призыва
01 октября 2024 19:10  [320] Первый этап благоустройства парка "Молодежный" в Дзержинске выполнен на 95%
Общество

Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке

02 октября 2024 08:16  [124] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сбербанк со 2 октября повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 процентных пункта, сообщает РИА Новости. Изменения связаны с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не касаются программ с господдержкой.

Теперь минимальные ставки на первичном рынке составляют 21,9%, на вторичном - 21,6%.

Как рассказали в пресс-службе Сбера, по базовой программе "Нецелевой кредит под залог недвижимости" дополнительно отменена надбавка в 1% при отказе от страхования жизни и здоровья. Минимальная ставка по программе на "Домклик" теперь составляет 24,3%.

Ставки по базовым программам в сегменте ИЖС увеличены на 1,8%: минимальные ставки на строительство дома, а также на покупку загородной недвижимости и земли составляют 23,1%.

Как ранее сообщил телеканал "360", Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки с 6 до 12%, привязав её к возрасту детей. Но инициатива не нашла отклика. "Семейная ипотека" по ставке 6% была продлена до 2030 года. Её предоставляют семьям с детьми, где есть хотя бы один ребёнок в возрасте до 6 лет.

Также до 2030 года продлили и ИТ-ипотеку, но на новых условиях.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Ипотека Сбербанк
Поделиться:
Новости по теме
06 августа 2024 10:31  [640] Доля ипотечных заемщиков в возрасте 40-60 лет выросла во 2 квартале 2024 года
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph