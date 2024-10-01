Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сбербанк со 2 октября повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 процентных пункта, сообщает РИА Новости. Изменения связаны с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не касаются программ с господдержкой.

Теперь минимальные ставки на первичном рынке составляют 21,9%, на вторичном - 21,6%.

Как рассказали в пресс-службе Сбера, по базовой программе "Нецелевой кредит под залог недвижимости" дополнительно отменена надбавка в 1% при отказе от страхования жизни и здоровья. Минимальная ставка по программе на "Домклик" теперь составляет 24,3%.

Ставки по базовым программам в сегменте ИЖС увеличены на 1,8%: минимальные ставки на строительство дома, а также на покупку загородной недвижимости и земли составляют 23,1%.

Как ранее сообщил телеканал "360", Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки с 6 до 12%, привязав её к возрасту детей. Но инициатива не нашла отклика. "Семейная ипотека" по ставке 6% была продлена до 2030 года. Её предоставляют семьям с детьми, где есть хотя бы один ребёнок в возрасте до 6 лет.

Также до 2030 года продлили и ИТ-ипотеку, но на новых условиях.