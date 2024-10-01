Инженерные профессии стали самыми востребованными в России в августе 2024 года Общество

Компания EKSLi и сервис по поиску работы SuperJob провели исследование, согласно которому самое большее число вакансий в России в августе 2024 года появилось сферах промышленности и производства, строительства и проектирования, транспорта, логистики, энергетики. Как этом сообщают "Известия", эксперты выяснили, какие профессии стали самыми востребованными в этих отраслях, и как изменились зарплаты.

Так, в сфере промышленности и производства наиболее популярными стали инженерные позиции, такие как инженер-технолог, инженер-конструктор, инженер-энергетик. В области строительства и недвижимости наибольшее число вакансий пришлось на инженеров производственно-технического отдела (ПТО), конструкторов и проектировщиков.

"По данным исследования, прирост средней рыночной заработной платы на наиболее востребованных позициях инженерно-технических работников в Москве за год оказался значительным. Особенно ощутимо выросла средняя зарплата инженеров-проектировщиков ОвиК (специалистов, занимающихся проектированием инженерных систем: отопление, вентиляция и кондиционирование. — прим. ред.) — на 17%, и составила 140 тыс. рублей. В то же время средние зарплаты инженера-технолога, инженера-конструктора, инженера-энергетика и инженера ПТО выросли на 8% и составили 120 тыс., 130 тыс., и 140 тыс. рублей соответственно", - сообщили эксперты.

Наряду с этим, по информации EKSLi, средняя зарплата по стране, относительно федеральных округов, выросла не сильно. Например, средняя зарплата по регионам среди инженерных специальностей составила 87,3 тысяч рублей. Самый большой прирост зафиксирован в Уральском, Северо-западном и Дальневосточном округах. Так, средняя зарплата инженера-конструктора в Уральском федеральном округе выросла за год на 10%, а инженера-проектировщика ОВиК — на 8% и составили 80 тысяч и 95 тысяч рублей, соответственно. В то же время средняя заработная плата инженера-проектировщика ОВиК в Северо-Западном федеральном округе выросла на 9% и составила 110 тысяч рублей. А в Дальневосточном федеральном округе средняя заработная плата инженера-конструктора выросла на 8% и составила 96 тысяч рублей.

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