Более 10 компаний-инвесторов готовы реализовать проекты на Бору Бизнес

Одиннадцать компаний-инвесторов подписали соглашения о планах по реализации инвестиционных проектов на территории Борского муниципального округа, которую планируется включить в состав особой экономической зоны "Кулибин".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, это проекты компаний, которые ведут деятельность в сферах металлообработки, логистики, агропромышленного комплекса. Для их реализации инвесторы готовы привлечь около 20 млрд рублей.

На данный момент существующие площади особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске более чем наполовину распределены между инвесторами.

По данным регионального правительства, Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который составлен Агентством стратегических инициатив. Правительство Нижегородской области собирается подать заявку на увеличение площади ОЭЗ в Минэкономразвития РФ. Кроме того, в правительстве региона считают, что компаниям выгодно размещать производства на территориях с преференциальным налоговым режимом.

Глава регионального Минэкономразвития Денис Исмагилов отметил, что при увеличении преференциальной территории в регионе будет сформирована одна из крупнейших ОЭЗ в стране.

"Резидентам предоставляются налоговые льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному и транспортному налогам, а также инвестиционная площадка, обеспеченная инфраструктурой для быстрого старта проекта", - сказал Денис Исмагилов.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" создана в мае 2020 года на территории городского округа города Дзержинск.

Ранее сообщалось, что Дзержинску предложили присвоить статус наукограда.