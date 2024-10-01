Дума Дзержинска согласовала досрочную отставку Ивана Носкова Политика

Фото: Руслан Лобанов

Иван Носков досрочно сложил полномочия главы города на внеочередном заседании Думы Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

С инициативой о проведении внеочередного заседания выступил сам глава города. Он поблагодарил депутатов за конструктивную совместную работу и выразил уверенность, что начатые проекты, в частности, вошедшие в программу "Дзержинск-100", будут продолжены.

"Хочу поблагодарить Ивана Николаевича Носкова за совместную работу. За эти годы мы сделали многое. Дзержинск серьезно продвинулся вперёд по целому ряду направлений. Уверена, намеченные планы обязательно будут воплощены в жизнь. Наш депутатский корпус поддержал программу "Дзержинск-100", в которую внесены мероприятия в рамках подготовки к юбилейному для города 2030 году. Это дорожная карта, которой мы будем следовать. Курс на улучшение жизни дзержинцев останется неизменным", – подчеркнула председатель Думы Дзержинска Виктория Николаева.

Депутаты приняли отставку Ивана Носкова. Исполнять обязанности главы Дзержинска будет первый заместитель руководителя города Глеб Андреев.

Также на заседании Думы было принято решение о назначении конкурса на замещение освободившейся должности главы города. Он назначен на 25 октября. В конкурсную комиссию вошли председатель Думы Виктория Николаева, депутаты Нина Аранович, Роман Шилов, Александр Терентьев. Еще четырех членов комиссии назначит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Иван Носков покидает пост главы Дзержинска.