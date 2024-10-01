Штрафы за фиктивную регистрацию мигрантов в России могут вырасти до 60 млн рублей Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Депутаты Госдумы рассмотрят проект закона о штрафах до 60 млн рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом сообщил телеканал "360".

С инициативой ужесточить наказание выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех парламентских фракций и депутаты. В соответствии с документом, опубликованным в думской электронной базе, штраф за правонарушение будет составлять от 5 до 10 млн рублей с конфискацией, а за повторное — от 10 до 60 млн рублей с конфискацией.

Законопроект уже поддержали правительство РФ, Генпрокуратура и Следственный комитет.

"Реализация Федерального закона прежде всего направлена на упреждение и пресечение противоправной деятельности, связанной с незаконной миграцией, и на обеспечение государственной и общественной безопасности", — отмечается в пояснительной записке к документу.

Помимо этого законопроекта, в Госдуму внесли ещё пять которые также направленных на борьбу с нелегалами. Их рассмотрят в приоритетном порядке и примут до конца 2024 года.

В частности, предлагается признать совершение преступления нелегальным мигрантом обстоятельством, отягчающим наказание. Организацию незаконной миграции следует отнести к числу особо тяжких преступлений и ввести наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, а штраф - до 5 млн рублей. Также предлагается ввести внесудебную блокировку ресурсов с предложениями услуг для мигрантов и установить полный запрет на участие посреднических организаций в приёме экзаменов у иностранцев.