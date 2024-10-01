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Около 128 тысяч "Карт болельщика" оформили нижегородцы к началу октября

02 октября 2024 16:22  [92] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 128 тысяч "Карт болельщика" оформили нижегородцы и гости города к началу октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, что с 4 июля 2022 года для покупки билетов и абонементов на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) наличие карты обязательно. Сервис позволяет сделать доступ на матчи удобным и безопасным.

Карта оформляется один раз и остается в личном кабинете портала "Госулуги". При входе на стадион пользователю достаточно отсканировать QR-код выбранного билета.

Ближайший домашний матч ФК "Пари НН" проведет с "Ростовом" 19 октября . В день игры для болельщиков будут работать окна временных отделений на территории стадиона. Кроме того, граждане могут подать заявку на оформление "Карты болельщика" через портал "Госуслуги" и пройти процедуру регистрации в отделениях МФЦ Нижегородской области. Также оформить "Карту болельщика" можно онлайн с помощью биометрии или загранпаспорта. Для этого нужно установить официальное приложение "Госуслуги. Карта болельщика".

Ранее сообщалось, что приложением "Госуслуги.Дом" пользуются более 130 тысяч нижегородцев.

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Теги:
Госуслуги карта болельщика
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