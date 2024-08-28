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Общество

Приложением "Госуслуги.Дом" пользуются более 130 тысяч нижегородцев

23 сентября 2024 11:15  [84] Общество

Фото: Госжилинспекция Нижегородской области

Свыше 130 тысяч нижегородцев стали пользователями приложения "Госуслуги.Дом". Об этом сообщает Госжилинспекция Нижегородской области.

По данным Минстроя РФ, в целом по стране количество пользователей приложения превысило 5 млн человек. Только за последнюю неделю его скачали более 81 тысячи россиян.

Напомним, что приложение "Госуслуги.Дом" предоставляет онлайн-доступ ко всем платежным документам, даёт возможность направить обращение по любому вопросу, которое связано с предоставлением жилищно-коммунальных услуг, а также подать групповую заявку и организовать чат собственников квартир в многоквартирном доме. Помимо этого, в приложении собственники могут изучать отчеты по доходам и расходам управляющих организаций за прошлые годы, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах.

Войти в приложение можно через подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги". Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку и управляющая или ресурсоснабжающая организация актуализирует данные.

Отмечается, что приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ ("ГИС ЖКХ"). Цифровое решение развивает АО "Оператор информационной системы" при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение можно скачать в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.

Ранее сообщалось, что подключение к электросетям можно будет оформить через портал "Госуслуг".

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Теги:
Госуслуги Приложение
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