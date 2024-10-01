Нижегородская область отмечена на первой церемонии награждения "Пушкинская карта. Премия" Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область отмечена как один из регионов, которые активнее всего принимают участие в программе "Пушкинская карта".

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, награду региона на сцене Дома Пашкова в Москве получила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Регионы-победители определялись на основании таких показателей работы, как доля выданных карт и организаций культуры, участвующих в программе, а также количество актуальных мероприятий в проекте и проданных билетов на тысячу человек целевой аудитории.

"Наградили и лучшие учреждения, и лучшие регионы. Было приятно стать частью торжества, учитывая, какую огромную работу провела и проводит вся команда культуры региона по внедрению и реализации этого проекта. Отдельно отмечу, что есть у нас и два наших уникальных продукта: гастроли по "Пушкинской карте", когда наши учреждения культуры приезжают даже в самые отдаленные районы, и "Лето в музее", когда дети из летних оздоровительных лагерей приезжают в нижегородские музеи. Это позволяет нам делать доступнее лучший культурный продукт", - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

В Нижегородской области из общего количества учреждений культуры региона в программе "Пушкинская карта" зарегистрировано 359 учреждений культуры. В афише проекта размещено 1815 актуальных событий. Во всех муниципалитетах Нижегородской области есть учреждения, подключенные к программе "Пушкинская карта". С начала 2024 года в регионе куплено более 516 тыс. билетов на общую сумму более 224 млн рублей. "Пушкинская карта" оформлена почти у 88% потенциальных участников программы.

Среди государственных учреждений культуры в тройке лидеров в регионе – Нижегородский театр оперы и балета, Нижегородский музей-заповедник и Нижегородский театр драмы.

Ранее сообщалось, что нижегородские учреждения культуры заработали 365 млн рублей по "Пушкинской карте".