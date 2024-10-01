Начальника павловского отдела МВД по вопросам миграции обвиняют в превышении полномочий Происшествия

Начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции в Павлове обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Нижегородской области.

Как установили сотрудники полиции, в 2023 году в Павлове были выявлены нелегальные мигранты, работающие в одной из местных организаций.

Однако вместо того, чтобы привлечь фирму-нарушителя к ответственности, начальник отдела МВД по вопросам миграции составила заведомо ложный протокол о нарушении на подставное лицо.

В результате противоправных действий в отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело, подозреваемая помещена под домашний арест.

В настоящее время следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направлены на выявление иных эпизодов и соучастников данной противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что ДПС задержала в Нижнем Новгороде пьяного водителя - нелегального мигранта.