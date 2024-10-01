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Общество

Замминистра транспорта Нижегородской области проверил работу автобусных маршрутов

02 октября 2024 18:15  [34] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин 2 октября в утренний "час пик" проверил работу автобусных маршрутов, схемы движений которых были изменены в сентябре, а также с 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

На остановке "70 лет Октября" были зафиксированы стабильные интервалы, в пределах 8-10 минут, на маршрутах А-18 и А-86. 

На маршруте А-18 выпуск с 1 октября увеличен до 15 машин. В связи с этим пассажиры отметили уменьшение времени ожидания на остановках.  Также уменьшился и интервал на маршруте А-12 в связи с увеличением выпуска автобусов на линию. Кроме того, Денис Рябинин отметил стабильную работу автобусов маршрутов А-45 и Т-45. 

Жители микрорайона Молитовский на остановке "Пивзавод "Волга" отмечали уменьшение времени ожидания автобусов маршрута А-86 и улучшение транспортной связи с проспектом Ленина и Щербинками. 

При этом на остановке "Университет" в адрес министерства была высказана претензия в связи с отменой маршрута Т-29. Пассажирам из центра Сормова приходится делать пересадку при поездках на проспект Гагарина. Как пояснил замминистра транспорта региона, проблема будет решена с запуском с 18 октября маршрута А-29, который свяжет центр Сормова, автовокзал "ТПУ Канавинский" и автовокзал "Щербинки".

"Сормовичи пока привыкают к А-86 и А-18. Не все знают, что на А-18 можно поехать до улицы Культуры. В то же время в Молитовском микрорайоне уже успели оценить улучшение транспортной связи с проспектом Ленина, станцией метро "Пролетарская", проспектом Героев благодаря работе А-86. Популярностью пользуется и маршрут А-88. На всех этих маршрутах увеличилось количество автобусов. Увеличения мы ожидаем также на маршруте А-29. В то же время дано поручение "Центру развития транспортных систем" провести дополнительную проверку работы А-34 в связи с недостаточным выпуском автобусов на линию. В случае повторного подтверждения нарушений будет рассмотрен вопрос о расторжении контракта с перевозчиком ООО "Мещеряков и компания" за нарушение его условий", – заявил по итогам проверки Денис Рябинин.

Как сообщалось ранее, маршрут Т-18 изменится в Нижнем Новгороде с 1 октября.

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Теги:
Общественный транспорт Транспорт
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