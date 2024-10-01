Приём заявок на участие в грантовом конкурсе для соцпредпринимателей "Новые возможности" продлён до 7 октября Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Приём заявок на участие в региональном грантовом конкурсе для социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций "Новые возможности" продлён до 7 октября. Победители конкурса получат средства на развитие текущего проекта или открытие нового социального бизнеса.

"Крупные предприятия и организации из года в год поддерживают социальных предпринимателей. Благодаря такой поддержке не только со стороны государства, но и крупного бизнеса социальные предприниматели получают новые возможности для продвижения своих проектов, развивается социальная инфраструктура региона, что особенно актуально для удаленных районов", - отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Конкурс проводит Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области при содействии правительства Нижегородской области и поддержке официальных партнеров конкурса: Фонда региональных социальных программ "Наше будущее", Сбербанка, ПАО "Ростелеком", Банка ВТБ, рекламного агентства "МОСТ", компании "ЛУКОЙЛ", ООО "Саровский шоколад", ООО "Силач-лифт" и других.

Оценка проектов будет проводиться по определённым критериям: социальная значимость проекта, целевая направленность проекта, планируемый по итогам реализации проекта социальный эффект, инновационность проекта. Регистрация в интерактивном каталоге социальных практик "Навигатор социальных услуг" и участие в "Кластере социального предпринимательства Нижегородской области" добавляют дополнительные баллы заявке.

Проект, набравший максимальное количество баллов, получит грант до 500 тысяч рублей, лучший проект в специальной номинации "Информационные технологии в сфере социального предпринимательства" - грант до 300 тысяч рублей, остальные проекты - гранты от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Ознакомиться с условиями конкурса и подать заявку можно до 7 октября на сайте ЦИСС52.РФ в разделе "Поддержка".

Напомним, развитием социального предпринимательства в регионе с 2017 года занимается Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области. Подробную информацию о мерах поддержки можно посмотреть на сайте ЦИСС52.РФ. Деятельность центра позволяет выполнять задачи нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".